CIDE HC Energía elimina la cláusula por la que cobraba dos euros a quienes no domiciliaran el pago
La compañía se ha comprometido a consignar en la cuenta corriente del juzgado los 37.984 euros reclamados por los casi tres mil demandantes.
FACUA.org
Galicia-11/11/2015
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La demanda colectiva con casi tres mil consumidores impulsada contra CIDE HC Energía por la Fiscalía de Pontevedra por una cláusula abusiva en los contratos para cobrar dos euros más a los usuarios que no tuviesen domiciliado el pago ha concluido estos días en e