Más noticiasTras una demanda colectiva impulsada por la Fiscalía de Pontevedra

CIDE HC Energía elimina la cláusula por la que cobraba dos euros a quienes no domiciliaran el pago

La compañía se ha comprometido a consignar en la cuenta corriente del juzgado los 37.984 euros reclamados por los casi tres mil demandantes.

FACUA.org
Galicia-11/11/2015
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

La demanda colectiva con casi tres mil consumidores impulsada contra CIDE HC Energía por la Fiscalía de Pontevedra por una cláusula abusiva en los contratos para cobrar dos euros más a los usuarios que no tuviesen domiciliado el pago ha concluido estos días en e

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos