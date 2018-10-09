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Cierra Google+: Cómo guardar toda la información del perfil

El cierre de la red social de Google está previsto para agosto de 2019. La compañía ha anunciado que dará facilidades a los usuarios durante los próximos diez meses para que descarguen los datos de su cuenta.

FACUA.org
Internacional-09/10/2018
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Tras el anuncio de cierre por parte de Google de su red social, Google +, que se produce después de que la compañía silenciara durante meses una brecha de seguridad que expuso los datos personales de 500

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