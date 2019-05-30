Cinco detenidos por estafar a 18 personas anunciando pisos que no eran suyos en webs de alquiler
La Policía Nacional señala que contactaban con personas interesadas que les ingresaban dinero en concepto de reserva o primeras mensualidades, llegando a apropiarse de 8500 euros.
Europa Press
España-30/05/2019
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Agentes de la Policía Nacional han detenido en Fuenlabrada a cinco individuos por delitos de estafa que se dedicaban a anunciar en conocidas páginas web de alquiler de viviendas, domicilios que no eran de su propiedad.
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