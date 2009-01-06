Citroën, condenada a pagar 128.000 euros a un conductor porque no funcionó el airbag
El Supremo señala que su función es proteger al ocupante del vehículo ante un accidente, "con independencia de si éste se debe, o no, a una conducción inadecuada o negligente".
FACUA.org
España-06/01/2009
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El Tribunal Supremo (TS) ha condenado a la empresa Citroën Hispania a pagar una indemnización de 128.446 euros como responsable parcial de la incapacidad temporal y las lesiones permanentes sufridas por un conductor de Girona por un accidente en el que no se activó el airbag de su v