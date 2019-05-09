Clausurado un segundo aparcamiento ilegal en el entorno de la Feria de Sevilla
Esta zona de estacionamiento de vehículos irregular, que se encuentra en la Carretera de la Esclusa, tenía capacidad para 1.000 vehículos. Este lunes por la tarde se clausuró otro en el Parque Vega de Triana
Europa Press
Sevilla-09/05/2019
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Imagen: Emergencias Sevilla.
La Policía Local de Sevilla, en coordinación con el Área de Movilidad y la Gerencia de Urbanismo, ha clausurado otro parking «ilegal» en la Carretera de la Esclusa que tenía capacidad para 1.000 vehículos, y que supone el segundo aparcamiento clausurado