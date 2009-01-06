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Clickair, condenada a indemnizar a una pasajera que sufrió la cancelación de un vuelo por una huelga de controladores

La sentencia del Juzgado Mercantil número 5 de Barcelona indica que una causa de fuerza mayor no excluye a la aerolínea de prestar la asistencia necesaria o la habilitación de un transporte alternativo.

FACUA.org
Cataluña-06/01/2009
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El Juzgado de lo Mercantil número 5 de Barcelona ha condenado a la aerolínea Clickair a indemnizar con 900 euros, en concepto de gastos de estancia y manutención, a una pasajera que sufrió la cancelación de su vuelo por una huelga de controladores en el aeropuer

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