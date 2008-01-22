Clickair y Tubillete.com se contradicen en el caso de un joven parapléjico al que se le denegó la posibilidad de volar
Le rechazaron su petición de ayuda del personal de tierra para embarcar.
FACUA.org
Baleares-22/01/2008
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Clickair y el portal Tubillete.com ofrecieron versiones contradictorias sobre la polémica generada a raíz de la situación sufrida por el joven parapléjico menorquín Oscar Campinho, que no pudo volar al rechazarle su petición de ayuda del personal d