Clientes de Zapato's alertan a FACUA Cádiz de la imposibilidad de contactar con la empresa tras su cierre
Disponen de vales de compra en dicho establecimiento que no han podido canjear.
FACUA.org
Cádiz-25/11/2013
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