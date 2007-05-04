Club de Vacaciones, condenada a pagar 21.000 euros a una turista accidentada en una ruta en 'buggy' por Brasil
El fallo de la Audiencia de Barcelona considera que este caso "supone un deficiente cumplimiento de las obligaciones propias de un mayorista de viajes".
FACUA.org
España-04/05/2007
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La Audiencia de Barcelona ha condenado a una empresa organizadora de viajes a indemnizar con 21.055 euros a una turista que en agosto de 2003 sufrió un accidente mientras realizaba una excursión por las playas que rodean la ciudad brasileña de Natal a bordo de un buggy