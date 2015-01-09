Cofidis devuelve 2.945 euros a una socia de FACUA a la que no informó de las condiciones de un préstamo
Concepción Calle recupera el dinero pagado de más debido a altos intereses de carencia, costosas primas por protección de pagos y elevadas comisiones por devolución de recibos que nunca le fueron notificados.
FACUA.org
Málaga-09/01/2015
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La reclamación interpuesta por FACUA Málaga a la financiera Cofidis en nombre de Concepción Calle Campos ha servido para que la asociada haya recuperado los 2.944,81 euros pagados de más durante siete años a lo largo de los cuales le estuvieron