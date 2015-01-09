Nuestras accionesLa usuaria nunca llegó a recibir en su domicilio la copia del contrato suscrito

Cofidis devuelve 2.945 euros a una socia de FACUA a la que no informó de las condiciones de un préstamo

Concepción Calle recupera el dinero pagado de más debido a altos intereses de carencia, costosas primas por protección de pagos y elevadas comisiones por devolución de recibos que nunca le fueron notificados.

FACUA.org
Málaga-09/01/2015
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

La reclamación interpuesta por FACUA Málaga a la financiera Cofidis en nombre de Concepción Calle Campos ha servido para que la asociada haya recuperado los 2.944,81 euros pagados de más durante siete años a lo largo de los cuales le estuvieron

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos