Colectivos sociales andaluces muestran su apoyo a la huelga general por la vivienda del 11 de noviembre
FACUA, Marea Blanca, Uatae, Amama, Feministas frente al Fascismo y la Red Vecinal Andaluza denuncian las graves consecuencias sociales, económicas y sanitarias de las dificultades para acceder a una vivienda digna.
FACUA.org
Andalucía-04/11/2026
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Representantes de distintas organizaciones sociales andaluzas han comparecido este miércoles 4 de noviembre para expresar su apoyo a la huelga general por la vivienda convocada por CCOO y UGT para el próximo 11 de noviembre, poniendo de manifiesto que las dificultades