Colombia negó la autorización a 3 productos de Herbalife "por tener sustancias que son consideradas como fármacos"
Advirtió que dos de los ingredientes de Chew Slim Gum producen mareo, dolor de estómago y vómito.
FACUA.org
América-21/04/2008
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FACUA-Consumidores en Acción informa que el Gobierno colombiano rechazó hace unos años la inscripción de varios productos de Herbalife como suplementos alimenticios debido a que varios de sus ingredientes «tienen efectos farmacológicos».
Así