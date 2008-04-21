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Colombia negó la autorización a 3 productos de Herbalife "por tener sustancias que son consideradas como fármacos"

Advirtió que dos de los ingredientes de Chew Slim Gum producen mareo, dolor de estómago y vómito.

FACUA.org
América-21/04/2008
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FACUA-Consumidores en Acción informa que el Gobierno colombiano rechazó hace unos años la inscripción de varios productos de Herbalife como suplementos alimenticios debido a que varios de sus ingredientes «tienen efectos farmacológicos».

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