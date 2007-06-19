Más noticiasCasi 50 millones de pólizas

Comienza a funcionar el Registro público de seguros de vida

Su objetivo es dar a conocer si un fallecido estaba asegurado para que "ningún seguro de vida quede sin cobrar", según la Dirección General de Seguros.

FACUA.org
España-19/06/2007
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El nuevo Registro de seguros con cobertura de fallecimiento comienza a estar operativo hoy, después de que las entidades aseguradoras hayan completado el proceso de remisión de este tipo de seguros con un total de 50 millones de pólizas, según informó el Ministe

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