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Comienza el juicio del caso Ausbanc y Manos Limpias: Podemos y FACUA ejercen la acusación popular

La Fiscalía pide más de 118 años de prisión para Luis Pineda.

FACUA.org
España-28/01/2020
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El juicio del caso Ausbanc y Manos Limpias comienza este miércoles 29 de enero en la Audiencia Nacional. FACUA-Consumidores en Acción y Podemos ejercen la acusación popular, cuya dirección letrada dirige el partido político por decisión del juez S

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