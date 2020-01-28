Comienza el juicio del caso Ausbanc y Manos Limpias: Podemos y FACUA ejercen la acusación popular
La Fiscalía pide más de 118 años de prisión para Luis Pineda.
FACUA.org
España-28/01/2020
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Luis Pineda, líder de la seudoasociación de consumidores Ausbanc. | Imagen: Agencias.
El juicio del caso Ausbanc y Manos Limpias comienza este miércoles 29 de enero en la Audiencia Nacional. FACUA-Consumidores en Acción y Podemos ejercen la acusación popular, cuya dirección letrada dirige el partido político por decisión del juez S