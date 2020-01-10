Comienza la epidemia de gripe en España, con 54,6 casos por cada 100.000 habitantes
Desde el inicio de la temporada, se han notificado casos hospitalizados con gripe en 14 comunidades. La mayor proporción se registra en las personas de más de 64 años.
Europa Press
España-10/01/2020
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Imagen: Europa Press.
La epidemia de la gripe ha comenzado en España, afectando ya a 54,6 personas por cada 100.000 habitantes y superándose así por primera vez el umbral basal establecido para la temporada 2019-2020 (52,6 casos por 100.000 personas), según el último informe del Sist