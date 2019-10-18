Competencia abre expediente a Atresmedia y Mediaset por exceso de publicidad y patrocinio irregular
A la primera por superar el límite de tiempo dedicado a publicidad durante la emisión de un programa de Antena 3 y a la segunda por incitación directa a la adquisición de un producto en Telecinco.
Europa Press
España-18/10/2019
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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha anunciado este jueves 17 de octubre la apertura de un expediente sancionador a Atresmedia por superar el límite de tiempo de emisión dedicado a publicidad durante la emisión de un programa informativo en A