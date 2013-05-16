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Competencia abre expediente a fabricantes de papel y cartón por un posible cártel

La CNC sospecha que las firmas y la patronal llevaron a cabo recomendaciones colectivas, intercambiaron información, acordaron precios y se repartieron clientes en los mercados.

FACUA.org
España-16/05/2013
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La Comisión Nacional de Competencia (CNC) ha abierto un expediente sancionador a once fabricantes de papel y cartón y a la Asociación de Fabricantes de Envases y Embalajes de Cartón Ondulado (Afco) por la posible formación de un cártel.

La CNC sosp

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