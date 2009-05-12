Competencia abre expediente sancionador a la Confederación Española de Industriales Feriantes
Se ha observado infracción en determinadas disposiciones en el Pliego de Normas de la Confederación que podrían limitar la actividad de feriantes ya existentes o de potenciales competidores.
FACUA.org
España-12/05/2009
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La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) ha acordado iniciar formalmente un expediente a la Confederación Española de Industriales Feriantes por posibles prácticas prohibidas por el artículo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia.</