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Competencia abre expediente sancionador a la Confederación Española de Industriales Feriantes

Se ha observado infracción en determinadas disposiciones en el Pliego de Normas de la Confederación que podrían limitar la actividad de feriantes ya existentes o de potenciales competidores.

FACUA.org
España-12/05/2009
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La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) ha acordado iniciar formalmente un expediente a la Confederación Española de Industriales Feriantes por posibles prácticas prohibidas por el artículo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia.</

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