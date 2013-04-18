Competencia abre expediente sancionador a la SGAE
Las posibles prácticas restrictivas de la competencia en cuanto a la propiedad intelectual para los conciertos musicales celebrados en España son la causa de este expediente.
FACUA.org
España-18/04/2013
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La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) incoa expediente sancionador contra Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), por posibles prácticas restrictivas de la competencia en la gestión de la comunicación pública de derechos de propiedad intelectual de