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Competencia abre expediente sancionador a la SGAE

Las posibles prácticas restrictivas de la competencia en cuanto a la propiedad intelectual para los conciertos musicales celebrados en España son la causa de este expediente.

FACUA.org
España-18/04/2013
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La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) incoa expediente sancionador contra Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), por posibles prácticas restrictivas de la competencia en la gestión de la comunicación pública de derechos de propiedad intelectual de

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