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Competencia abre expediente sancionador a las navieras que operan entre la península y Marruecos

Por un posible reparto del mercado con fijación de precios y de condiciones comerciales en el servicio de transporte marítimo de pasajeros.

FACUA.org
Internacional-24/03/2011
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La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) ha abierto un expediente sancionador contra las compañías navieras que operan entre la península y Marruecos por un posible reparto del mercado con fijación de precios y de condiciones comerciales en el servicio de tr

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