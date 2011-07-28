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Competencia abre expediente sancionador a los odontólogos por limitar la elección del profesional

La Comisión Nacional de la Competencia tiene "indicios racionales" de una supuesta limitación a que los pacientes elijan libremente su protésico dental.

FACUA.org
España-28/07/2011
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La Dirección de Investigación de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) ha abierto un expediente sancionador contra el Consejo General de Colegios Oficiales de Odontólogos y Médicos Estomatólogos por “supuestas conductas prohibidas”<

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