Competencia acusa a la CMT de incumplir su deber de lealtad y causar graves perjuicios al interés público
La controversia tiene su origen en un informe requerido a este organismo en dos ocasiones por la CNC.
FACUA.org
España-10/02/2012
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La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) ha acusado a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) de cometer «un flagrante incumplimiento del deber de lealtad y colaboración entre dos organismos de la misma Administración territorial» y «un