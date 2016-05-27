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Competencia de Reino Unido acusa a cinco agencias de modelos de pactar precios

La autoridad británica señala a las firmas por acordar conjuntamente tarifas con vistas a lograr cantidades más elevadas en sus negociaciones con los clientes.

Europa Press
Europa-27/05/2016
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La Autoridad de Competencia y Mercados de Reino Unido (CMA) ha alegado que cinco de las principales agencias de modelos del país (FM Models, Models 1, Premier, Storm y Viva) podrían haber vulnerado la legislación sobre competencia entre abril de 2013 y

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