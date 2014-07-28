Competencia detecta más anomalías en la subasta eléctrica de diciembre
La CNMC cifra en 392 millones el sobrecoste que ha tenido para el consumidor la validación de esta puja.
Europa Press
España-28/07/2014
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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha emitido un informe sobre la subasta eléctrica Cesur celebrada en diciembre en el que ratifica los motivos para proponer la invalidación del proceso e incorpora cinco nuevas circunstancias que contribuyeron a arro