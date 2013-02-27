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Competencia expedienta a Orange por hacerse con el control de Simyo sin notificarlo previamente

La teleoperadora habría ejecutado la adquisición de la OMV con anterioridad al aviso de la operación de concentración.

FACUA.org
España-27/02/2013
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La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) ha incoado expediente sancionador contra Orange por hacerse con el control del operador Simyo sin notificarlo previamente al organismo.

Según informó la institución presidida por Joaquín García B

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