Competencia incoa nuevo expediente sancionador contra las empresas eléctricas
Sus distribuidoras podrían estar bloqueando el acceso telemático a los datos necesarios para gestionar el cambio de compañía de los usuarios.
FACUA.org
España-25/06/2009
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La Dirección de Investigación de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) ha incoado expediente sancionador contra las empresas Endesa, Iberdrola, Hidrocantábrico, Unión Fenosa y E.On por posibles prácticas anticompetitivas en el suministro de electr