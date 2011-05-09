Competencia investiga posibles prácticas irregulares en la venta de material para servicios sanitarios
Se trata de actuaciones consistentes en acuerdos de fijación, de forma directa o indirecta, de precios y de otras condiciones comerciales en el territorio nacional.
FACUA.org
España-09/05/2011
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La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) ha llevado a cabo inspecciones en las sedes de empresas del sector de la distribución y venta de material destinado a la instalación, mantenimiento y reparación de las conducciones de agua y otros fluidos, así como de