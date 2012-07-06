Competencia multa a la SGAE con 1,8 millones de euros por cobros abusivos en las bodas
Bonifica a los miembros de ciertas asociaciones con descuentos del 20% que oculta al resto de empresas de hostelería.
FACUA.org
España-06/07/2012
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El Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) ha dictado una Resolución en la que impone a la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) una multa de 1.766.744 euros al considerar acreditado que ha abusado de su posición dominante en un mercado relacionado con