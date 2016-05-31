Competencia multa a varios colectivos de agencias de viajes por formar un cártel
Considera acreditado que durante 12 años firmaron acuerdos relativos a la fijación y unificación de condiciones comerciales, así como para el reparto del mercado y clientes, a través de un pacto de no agresión.
FACUA.org
España-31/05/2016
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha multado con un total de 324.133 euros a la Asociación de Grupos de Gestión de Agencias de Viajes (Agrupa) y a varios de sus socios por una infracción del artículo 1 de la Ley de Defensa de la Compet