Más noticiasAtentatorios contra la dignidad de personas homosexuales y transgéneros

Competencia multa con 6.000 euros al canal cristiano Revelation TV por la emisión de contenidos homófobos

El organismo estatal ha detallado que se trata de una infracción del artículo 4.2 de la Ley General de Comunicación Audiovisual (LGCA).

Europa Press
España-14/06/2018
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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha impuesto una sanción de 6.000 euros al canal por satélite Revelation TV por la emisión de contenidos homófobos.

Se trata de un canal cristiano que difunde textos bíblicos en ingles. Su

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