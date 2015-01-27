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Competencia multa con 70.000 euros al Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Industrial

El regulador pide en la resolución además que el Colegio deje de cobrar cuotas ordinarias variables basadas en la actividad que cada agente desarrolla ante la Oficina Española de Patentes y Marcas.

Europa Press
España-27/01/2015
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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha multado con 70.000 euros al Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Industrial (Coapi) por prácticas restrictivas de la competencia, según una resolución publicada este martes en el Boletín Ofici

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