Competencia multa con 88,2 millones a nueve empresas de lácteos por repartirse el mercado de leche cruda
La CNMC sanciona, entre otros, a Danone, Nestlé, Puleva y Pascual por consensuar y adoptar una estrategia conjunta para controlar el mercado de aprovisionamiento de leche cruda de vaca.
FACUA.org
España-03/03/2015
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La Comisión Nacional de Mercados y la Competencia (CNMC) ha impuesto multas por un importe total de 88,2 millones de euros a nueve empresas y dos asociaciones que operan en el mercado de aprovisionamiento de leche cruda de vaca en España por repartirse el mercado y pactar precios.</