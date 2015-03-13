Competencia multa con 9 millones a cuarenta y cinco concesionarios de Toyota, Hyundai y Opel
El regulador considera que los establecimientos incurrieron en prácticas prohibidas constitutivas de diversos cárteles.
Europa Press
España-13/03/2015
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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha impuesto multas por importe de 9 millones de euros a concesionarios de las marcas Toyota, Hyundai y Opel en España, al considerar que han incurrido en prácticas prohibidas constitutivas de