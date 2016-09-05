Competencia multa con seis millones de euros a Nissan Iberia y varios concesionarios por pactar precios
La marca japonesa y varios distribuidores formaron en Madrid un cártel entre 2009 y 2013 acordando descuentos y condiciones comerciales.
FACUA.org / Agencias
España-05/09/2016
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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha multado con unos seis millones de euros a Nissan Iberia y a varios concesionarios de la marca japonesa en Madrid por pactar precios durante el período comprendido entre 2009 y 2013.
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