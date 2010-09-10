Competencia sanciona a varias empresas de transporte marítimo por pactar los precios
La multa a los grupos Balearia y Transmediterránea y la empresa FRS Iberia alcanza los 3,8 millones de euros.
FACUA.org
España-10/09/2010
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La Comisión Nacional de Competencia ha sancionado a los grupos Balearia y Transmediterránea, además de a la empresa FRS Iberia, por acordar el precio de los billetes en la línea Ceuta-Algeciras-Ceuta durante distintos periodos vacacionales durante los años 2008