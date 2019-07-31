Compra unos muebles y el transportista los destroza: tras la acción de FACUA, Genei asume los costes
Tras negarse en varias ocasiones a reconocer los daños en los enseres, el gestor de envíos de paquetería ha tenido que indemnizar a un socio de FACUA con 636 euros.
FACUA.org
Aragón-31/07/2019
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Genei Global Logistic, gestor de envíos de paquetería, se ha visto obligada a devolver los 636 euros que pagó un socio de FACUA por la compra de un mueble de baño, un lavabo de porcelana y un espejo tras dañarlos en su transporte. El afectado los compró e