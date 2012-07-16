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Con la subida del IVA, el recibo de la luz de septiembre alcanzará los 79,66 euros para el usuario medio

El IVA del 21% encarecerá en otros 2 euros la factura del usuario medio, que se suman a los 3,20 del incremento de julio.

FACUA.org
España-16/07/2012
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Con la subida del IVA, el recibo de la luz de septiembre alcanzará los 79,66 euros para el usuario medio, según un análisis de FACUA-Consumidores en Acción.

El incremento de 3 puntos en el IVA normal, que pasará del 18 al 21%, encarecerá en 1,98 eu

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