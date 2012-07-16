Con la subida del IVA, el recibo de la luz de septiembre alcanzará los 79,66 euros para el usuario medio
El IVA del 21% encarecerá en otros 2 euros la factura del usuario medio, que se suman a los 3,20 del incremento de julio.
FACUA.org
España-16/07/2012
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Comparando lo que pagará el usuario medio en septiembre con las tarifas vigentes en 2002, la subida en sólo una década alcanzará los 442 euros al año. | Imagen: Pablo Castilla
Con la subida del IVA, el recibo de la luz de septiembre alcanzará los 79,66 euros para el usuario medio, según un análisis de FACUA-Consumidores en Acción.
El incremento de 3 puntos en el IVA normal, que pasará del 18 al 21%, encarecerá en 1,98 eu