Condenado a cinco meses de cárcel y 540 euros de indemnización por agredir a una profesional sanitaria
El acusado acudió como paciente a urgencias del centro de salud Virgen de Linarejos en la localidad jiennense de Linares, donde pegó un puñetazo a la doctora que le asistió.
FACUA.org
Jaén-11/01/2019
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El Juzgado de lo penal número 2 de Jaén ha condenado por un delito de atentado contra los agentes de la autoridad a la pena de cinco meses de prisión y a una indemnización de 539,84 euros al acusado de atacar el 26 de noviembre pasado a una doctora del servicio de urge