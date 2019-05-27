Condenado un abogado a 2 años y medio de cárcel por quedarse con más de 100.000 euros de unos clientes
En 2017, ya fue condenado a dos años y tres meses de prisión por apropiación indebida y en 2016 a otros dos años más por quedarse más de 124.000 euros de la indemnización que debían cobrar otros clientes.
Europa Press
España-27/05/2019
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El Tribunal Supremo ha confirmado la condena a dos años y medio de prisión impuesta por la Audiencia Provincial de Lleida al abogado Pere Rubinat por la apropiación indebida de 101.812,88 euros que pertenecía a sus clientes, un matrimonio que hab&iacut