Condenados 20 miembros de la cúpula de Fórum Filatélico con penas de hasta 12 años de cárcel
FACUA, personada en la causa como acusación particular, ha representado a más de 2.000 afectados. El fallo impone a dos acusados una responsabilidad civil de más de 3.700 millones para los 190.022 estafados.
FACUA.org / Europa Press
España-13/07/2018
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La Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha condenado a veinte de los veintisiete exdirectivos de Fórum Filatélico a penas que van desde los seis meses de cárcel a los doce años y cuatro meses. Dos de ellos tendrán que indemnizar