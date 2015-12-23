Condenados Ausbanc, Luis Pineda y Luis Suárez Jordana por inventar que Rubén Sánchez hizo facturas falsas
El propietario y el director de publicaciones de Ausbanc tendrán que tuitear el fallo durante diez días. Los demandados deben indemnizar al portavoz de FACUA con 90.000 euros y pagar las costas.
FACUA.org
España-23/12/2015
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De izquierda a derecha, Luis Pineda Salido, Luis Suárez Jordana y Rubén Sánchez.
El titular del Juzgado de Primera Instancia número 11 de Sevilla ha condenado al negocio jurídico y editorial Ausbanc, su propietario, Luis Pineda Salido, y su director de publicaciones, Luis Suárez Jordana, por «intromisión ileg&i