Condenan a dos empresas a pagar 90.000 por plagiar una canción de Manu Chao para un anuncio
La agencia publicitaria The Love Comes y el diario 'ADN' usaron una conocida melodía del cantante sin autorización.
FACUA.org
España-03/11/2009
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Un juzgado mercantil de Barcelona ha condenado a dos empresas a pagar 90.000 euros al cantante Manu Chao y a su discográfica por plagiarle una canción para usarla en un anuncio sin la autorización pertinente ni pagar derechos de autor.
El juez considera que ha