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Condenan a dos empresas a pagar 90.000 por plagiar una canción de Manu Chao para un anuncio

La agencia publicitaria The Love Comes y el diario 'ADN' usaron una conocida melodía del cantante sin autorización.

FACUA.org
España-03/11/2009
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Un juzgado mercantil de Barcelona ha condenado a dos empresas a pagar 90.000 euros al cantante Manu Chao y a su discográfica por plagiarle una canción para usarla en un anuncio sin la autorización pertinente ni pagar derechos de autor.

El juez considera que ha

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