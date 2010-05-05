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Condenan a Iberia por cancelar un billete de vuelta por no utilizar el vuelo de ida

La anulación se aplicó debido a una cláusula que el juzgado considera "totalmente abusiva".

FACUA.org
España-05/05/2010
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El juzgado de lo mercantil 1 de Palma ha condenado a Iberia a pagar el gasto generado a dos usuarios por cancelar el trayecto de vuelta de un billete al no haber usado el de ida, a tenor de una cláusula que el juzgado considera «nula» por «totalmente abusiva».

Seg&uac

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