Condenan a Iberia por cancelar un billete de vuelta por no utilizar el vuelo de ida
La anulación se aplicó debido a una cláusula que el juzgado considera "totalmente abusiva".
FACUA.org
España-05/05/2010
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El juzgado de lo mercantil 1 de Palma ha condenado a Iberia a pagar el gasto generado a dos usuarios por cancelar el trayecto de vuelta de un billete al no haber usado el de ida, a tenor de una cláusula que el juzgado considera «nula» por «totalmente abusiva».
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