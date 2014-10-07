Condenan a los administradores de Afinsa a cubrir un 'agujero' contable de 1.825 millones
Les inhabilita por espacio de quince años para administrar bienes ajenos, representar o administrar a cualquier persona, ejercer el comercio o tener cargo o intervención administrativa o económica en compañías mercantiles o industriales.
Europa Press
España-07/10/2014
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El Juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid ha condenado a los administradores de Afinsa Bienes Tangibles SA a que paguen a los acreedores de forma mancomunada el «agujero» contable que se generó en la entidad por valor de 1.825 millones de euros.
El juez califi