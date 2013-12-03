Condenan a Novagalicia por vender obligaciones subordinadas a un bebé de cuatro meses
"Dicho dato objetivo determina la inexistencia de información por el personal bancario o al menos que la misma pudiera comprender con tal edad", aclara el juez.
FACUA.org
Castilla y León-03/12/2013
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El Juzgado de Primera Instancia número 4 de Ponferrada (León) ha anulado un contrato de suscripción de obligaciones subordinadas de Novagalicia Banco (NCG) con un bebé de apenas cuatro meses.
La sentencia, dictada el 29 de noviembre, también ha condenado