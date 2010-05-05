Condenan a una compañía telefónica a devolver dinero cobrado irregularmente en Argentina
La sentencia condena a la empresa Claro a reembolsar las sumas cobradas con intereses a cerca de un millón y medio de usuarios afectados.
FACUA.org
Internacional-05/05/2010
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Un tribunal argentino ha ordenado a la compañía de telecomunicaciones Claro, a reembolsar los gastos indebidos más los intereses y una multa a cerca de un millón y medio de usuarios. Éste el resultado de la demanda colectiva presentada por la Unión de C