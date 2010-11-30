Condenan al BBVA a devolver 1.900 euros que un club de alterne cargó en su tarjeta a un usuario que sólo tomó una copa
El establecimiento realizó veintiséis cargos y el banco sólo ha podido demostrar que el afectado autorizó uno, por importe de 6 euros.
FACUA.org
Sevilla-30/11/2010
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La Audiencia Provincial de Sevilla ha condenado al BBVA a devolver a un socio de FACUA-Consumidores en Acción 1.900 euros que un club de alterne cargó en su tarjeta pese a que sólo tomó una copa de 6 euros.
La Audiencia ratifica una sentencia dictada el 20 de a