Condenan al SAS por una muerte tras un diagnóstico tardío de obstrucción renal
El médico dijo a la víctima, de 75 años, que tenía una cistitis sin realizarle pruebas y a pesar de que presentaba síntomas propios de un cólico renal.
Europa Press
Andalucía-06/02/2015
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El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Sevilla ha condenado al Servicio Andaluz de Salud (SAS) a pagar una indemnización de 68.927 euros a los familiares de una mujer que falleció a los 75 años de edad como consecuencia de un diagnóstico tard&ia