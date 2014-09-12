Condenas de hasta 21 años a catorce personas por la estafa de las 'cartas nigerianas'
Los responsables, culpables de los delitos de asociación ilícita, estafa, falsedad y blanqueo de capitales, llegaron a robar ocho millones y medio de euros a sus víctimas, a las que hacían creer que podían cobrar parte de una abultada herencia si depositaban antes una cantidad en una cuenta bancaria.
Europa Press
España-12/09/2014
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La Audiencia Nacional ha condenado a 12 años y nueve meses de prisión a un exempleado del Deustche Bank que hizo uso de su cargo como interventor en esta entidad para estafar más de de ocho millones y medio de euros entre 2005 y 2010 a alrededor de quince personas de seis pa&