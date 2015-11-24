Conducir eficientemente reduce hasta un 15% el gasto en combustible y la emisión de CO2 #ahorraenergía
FACUA Andalucía da las claves para cambiar el estilo de conducción en el tercer vídeo de su campaña sobre ahorro energético.
FACUA.org
Andalucía-24/11/2015
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Conducir de forma eficiente consigue disminuir el gasto medio de combustible y reducir las emisiones de CO2 hasta en un 15%. Para potenciarlo, FACUA Andalucía lanza el vídeo #ahorraenergía al conducir eficientemente, dentro de su campaña sobre conci